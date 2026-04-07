Аэропорт Астаны предупредил пассажиров об изменениях в расписании
Рейсы будут перенесены из-за ремонта взлётно-посадочной полосы
Аэропорт Астаны предупредил пассажиров о временных изменениях в графике полётов, передает BAQ.KZ. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальное время вылетов и прилетов.
В период с 15 апреля по 31 мая 2026 года в аэропорту будут проводиться плановые ремонтные работы на взлётно-посадочной полосе с 10:00 до 18:00, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.
Проводимые работы направлены на обеспечение безопасности полётов и повышение качества инфраструктуры аэропорта.
Изменения в расписании
Все рейсы, запланированные на указанный период времени, будут перенесены на более ранние или более поздние часы.
Обращение к пассажирам
В аэропорту напомнили, что пассажирам следует учитывать изменения при планировании поездок и заранее уточнять актуальное время вылета на официальном сайте аэропорта или у авиакомпаний.
Отмечается, что терминал аэропорта и все зоны обслуживания пассажиров продолжат функционировать в штатном режиме без ограничений.
Рекомендации по прибытию
Во избежание скопления пассажиров рекомендуется приезжать в аэропорт заранее:
- не менее чем за 2 часа до вылета по внутренним рейсам
- не менее чем за 3 часа до вылета по международным рейсам.
