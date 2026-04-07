Аэропорт Астаны предупредил пассажиров о временных изменениях в графике полётов, передает BAQ.KZ . Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальное время вылетов и прилетов.

В период с 15 апреля по 31 мая 2026 года в аэропорту будут проводиться плановые ремонтные работы на взлётно-посадочной полосе с 10:00 до 18:00, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

Проводимые работы направлены на обеспечение безопасности полётов и повышение качества инфраструктуры аэропорта.

Изменения в расписании

Все рейсы, запланированные на указанный период времени, будут перенесены на более ранние или более поздние часы.

Обращение к пассажирам

В аэропорту напомнили, что пассажирам следует учитывать изменения при планировании поездок и заранее уточнять актуальное время вылета на официальном сайте аэропорта или у авиакомпаний.

Отмечается, что терминал аэропорта и все зоны обслуживания пассажиров продолжат функционировать в штатном режиме без ограничений.

Рекомендации по прибытию

Во избежание скопления пассажиров рекомендуется приезжать в аэропорт заранее:

- не менее чем за 2 часа до вылета по внутренним рейсам

- не менее чем за 3 часа до вылета по международным рейсам.

