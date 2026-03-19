В международном аэропорту Астаны на текущий момент задерживаются более 20 рейсов на прилет и вылет, передает BAQ.KZ.

По информации пресс-службы аэропорта, на прилет задерживаются 14 рейсов, на вылет - 9.

Основной причиной называют позднее прибытие воздушных судов.

При этом в аэропорту уточнили, что погодные условия на работу воздушной гавани не влияют - задержек по этой причине не зафиксировано.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус своих рейсов через колл-центры авиакомпаний или на онлайн-табло аэропорта.

Ранее также сообщалось, что авиакомпания FlyArystan продлила приостановку рейсов по маршруту Актау - Дубай - Актау.