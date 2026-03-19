Более 20 рейсов задержаны в аэропорту Астаны
Основной причиной называют позднее прибытие воздушных судов
Сегодня 2026, 15:27
72Фото: Из открытых источников
В международном аэропорту Астаны на текущий момент задерживаются более 20 рейсов на прилет и вылет, передает BAQ.KZ.
По информации пресс-службы аэропорта, на прилет задерживаются 14 рейсов, на вылет - 9.
Основной причиной называют позднее прибытие воздушных судов.
При этом в аэропорту уточнили, что погодные условия на работу воздушной гавани не влияют - задержек по этой причине не зафиксировано.
Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус своих рейсов через колл-центры авиакомпаний или на онлайн-табло аэропорта.
Ранее также сообщалось, что авиакомпания FlyArystan продлила приостановку рейсов по маршруту Актау - Дубай - Актау.
Самое читаемое
- Сваи забивают, мебель трясется: жители аварийного дома в Астане на грани срыва
- В Уральске скончался экс-чиновник, подозреваемый в связи с подростком
- В Актобе задержан подозреваемый в убийстве: дело о найденном теле получило развитие
- Ораза айт: время намаза в Астане, Алматы и других городах
- США вводят залог $15 000 за визу