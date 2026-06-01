Аэропорт Астаны вернулся к обычному режиму работы после ремонта
С 1 июня Международный аэропорт Астаны возобновил работу в штатном режиме после завершения ремонта взлетно-посадочной полосы.
Сегодня 2026, 23:11
93Фото: Пресс-служба аэропорта
Как сообщили в воздушной гавани, все рейсы теперь выполняются в соответствии с расписанием авиакомпаний, а обслуживание воздушных судов осуществляется без временных ограничений.
Масштабные ремонтные работы проводились с 15 апреля по 31 мая 2026 года. На протяжении этого периода взлетно-посадочная полоса ежедневно закрывалась с 10:00 до 18:00, из-за чего часть рейсов была перенесена на утренние и вечерние часы.
Завершение ремонта позволит аэропорту работать в полном объеме и обеспечивать бесперебойное обслуживание пассажиров и авиаперевозчиков.
