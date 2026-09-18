Аэропорт Аулие-Ата оштрафовали за завышенную цену на авиакеросин
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Международный аэропорт «Аулие-Ата» в Жамбылской области оштрафовали за то, что он продавал авиакеросин по монопольно высокой цене, передает BAQ.KZ со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции.
Нарушение касалось ценообразования при продаже авиатоплива. Антимонопольный орган установил, что аэропорт, занимая доминирующее положение на этом рынке, завышал стоимость авиакеросина. Ранее АЗРК сообщало, что расследования в отношении аэропортов начались после выявления признаков необоснованного завышения цен на топливо для международных пассажирских и грузовых авиаперевозчиков.
Выводы департамента АЗРК по Жамбылской области подтвердили суды первой и второй инстанций.
По итогам разбирательства аэропорту назначили штраф в размере 3,2 млн теңге.
Еще 25,2 млн теңге монопольного дохода конфисковали.
Аэропорту предписали пересмотреть стоимость авиакеросина и установить экономически обоснованную цену.
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