Аэропорт Аулие-Ата оштрафовали за завышенную цену на авиакеросин

Международный аэропорт «Аулие-Ата» в Жамбылской области оштрафовали за то, что он продавал авиакеросин по монопольно высокой цене, передает BAQ.KZ со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции.

Нарушение касалось ценообразования при продаже авиатоплива. Антимонопольный орган установил, что аэропорт, занимая доминирующее положение на этом рынке, завышал стоимость авиакеросина. Ранее АЗРК сообщало, что расследования в отношении аэропортов начались после выявления признаков необоснованного завышения цен на топливо для международных пассажирских и грузовых авиаперевозчиков.

Выводы департамента АЗРК по Жамбылской области подтвердили суды первой и второй инстанций.

По итогам разбирательства аэропорту назначили штраф в размере 3,2 млн теңге.

Еще 25,2 млн теңге монопольного дохода конфисковали.

Аэропорту предписали пересмотреть стоимость авиакеросина и установить экономически обоснованную цену.