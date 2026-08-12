Аэропорт Балхаша реконструировали на возвращенные государству средства

В Балхаше завершили реконструкцию аэропорта. Работы профинансировали за счет активов, возвращенных государству, передает BAQ.KZ.

Средства, которые ранее были возвращены государству органами прокуратуры, направили на обновление аэропортовой инфраструктуры города.

После реконструкции модернизировали объекты аэропорта, обновили условия для обслуживания пассажиров и провели работы, связанные с безопасностью полетов.

Аэропорт уже принимает рейсы. С момента его открытия выполнено 85 полетов, услугами воздушной гавани воспользовался 10 681 пассажир.

В прокуратуре отмечают, что возобновление авиасообщения повысило транспортную доступность Балхаша. Для города это означает более удобное сообщение с другими регионами и дополнительные возможности для туристического потока.

Проект вошел в число инфраструктурных объектов, которые финансируются за счет средств, возвращенных государству. По поручению Президента такие деньги направляют на социальные и региональные проекты.