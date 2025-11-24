Аэропорт Павлодара возобновит работу в августе 2026 года
Реконструкция воздушной гавани завершится к июлю.
Сегодня, 08:30
99Фото: ash.kz
Аэропорт Павлодара начнёт принимать рейсы в августе 2026 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ак Жайык.
По словам акима Павлодарской области Асаина Байханова, взлётно-посадочная полоса находилась в аварийном состоянии, что подтверждено специальной экспертизой. Без полной реконструкции аэропорт не смог бы получить аккредитацию Комитета авиационной безопасности Минтранспорта.
В настоящий момент работы временно приостановлены из-за погодных условий, но будут возобновлены весной. Завершение реконструкции запланировано на июль 2026 года, после чего воздушная гавань откроется для регулярных авиарейсов.
