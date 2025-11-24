  • 24 Ноября, 08:57

Аэропорт Павлодара возобновит работу в августе 2026 года

Реконструкция воздушной гавани завершится к июлю.

Фото: ash.kz

Аэропорт Павлодара начнёт принимать рейсы в августе 2026 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ак Жайык.

По словам акима Павлодарской области Асаина Байханова, взлётно-посадочная полоса находилась в аварийном состоянии, что подтверждено специальной экспертизой. Без полной реконструкции аэропорт не смог бы получить аккредитацию Комитета авиационной безопасности Минтранспорта.

В настоящий момент работы временно приостановлены из-за погодных условий, но будут возобновлены весной. Завершение реконструкции запланировано на июль 2026 года, после чего воздушная гавань откроется для регулярных авиарейсов.

