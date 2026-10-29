Аэропорт Петропавловска готовят к реконструкции: пассажиропоток вырос в 6,5 раза

В Петропавловске планируют реконструировать взлетно-посадочную полосу аэропорта и расширить международные направления. Вопросы развития воздушной гавани обсудили на совещании под председательством первого заместителя премьер-министра Нурлыбека Налибаева. В 2025 году аэропорт обслужил 132,5 тыс. пассажиров - в 6,5 раза больше, чем в 2021 году.

В последние годы здесь восстановили работу топливозаправочного комплекса и сняли ограничения на ночные рейсы. Теперь власти намерены модернизировать инфраструктуру, обеспечить стабильные поставки авиационного топлива и развивать мультимодальную логистику.

Также рассматривается расширение маршрутной сети и увеличение пассажирских и грузовых перевозок. По итогам совещания государственным органам и организациям поручили обеспечить своевременную реализацию запланированных проектов.