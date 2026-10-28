Токаев назвал отношения с Турцией вечной дружбой и пообещал новые возможности для бизнеса

Казахстан готов создавать благоприятные условия для турецких компаний и расширять экономическое сотрудничество с Анкарой. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе. Встреча прошла с участием членов официальных делегаций двух стран накануне Дня Республики Турции.

Токаев поздравил Эрдогана и турецкий народ с национальным праздником, отметив, что Турция динамично развивается, проводит политическую и экономическую модернизацию и укрепляет свои позиции на международной арене. Глава Казахстана подчеркнул, что придаёт особое значение расширению сотрудничества с Турцией.

Между нами нет каких-либо противоречий и разногласий. Наши страны постоянно поддерживают друг друга на двустороннем уровне и в рамках международных организаций. Поступательно расширяются торгово-экономические контакты. Турция является одним из пяти крупнейших торговых партнеров Казахстана. Кроме того, турецкая сторона входит в десятку крупнейших инвесторов, вложивших значительные средства в национальную экономику нашей страны. В Казахстане успешно работают многие крупные турецкие компании. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку нашим турецким партнерам и создавать благоприятные условия для их бизнеса, — заявил Токаев.

По его словам, две страны связывают общая история, язык и традиции, а политические отношения строятся на взаимном доверии и дружбе. Отдельно Токаев напомнил о государственном визите Эрдогана в Казахстан в мае этого года. По итогам переговоров состоялось шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня и были запущены проекты в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Казахстана охарактеризовал отношения двух стран как вечную дружбу и расширенное стратегическое партнёрство. В завершение Токаев отметил, что предстоящий саммит Организации тюркских государств и климатический форум COP31 в Анталье могут придать новый импульс развитию двусторонних связей.