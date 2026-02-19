Международный аэропорт Семей оштрафован на 8,8 млн тенге за использование доминирующее положение и установление монопольных цен на авиатопливо, передает BAQ.KZ.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по области Абай завершил расследование в отношении ТОО «Международный аэропорт Семей». В ходе расследования установлено, что предприятие злоупотребляло доминирующим положением путем установления и поддержания монопольно высокой цены на авиатопливо при розничной реализации. Это является нарушением законодательства в области защиты конкуренции, предусмотренного подпунктом 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

– По данному факту Департаментом возбуждено административное дело. Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Семей ТОО признано виновным, наложен административный штраф в размере 8,8 млн тенге с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, в сумме 8,5 млн тенге, – сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Постановление было обжаловало, однако Судебная коллегия по уголовным делам суда области Абай оставила постановление без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В настоящее время постановление суда вступило в законную силу.

Кроме того, Департаментом выдано предписание о прекращении установления и поддержания монопольно высокой цены, путем установления обоснованной цены при розничной реализации авиатоплива. Предписание исполнено предприятием в полном объеме.