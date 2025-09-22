В Шымкенте в этом году начнется строительство второй взлётно-посадочной полосы и грузового терминала, передает BAQ.KZ.

Проект направлен на увеличение пропускной способности аэропорта и превращение его в крупный транспортно-логистический узел.

Строительством займётся компания "Казахдорстрой", выбранная через госзакупки. На возведение новой полосы длиной 3,3 км с рулёжными дорожками и искусственным покрытием выделено более 40 млрд тенге. Работы включают реконструкцию аэродрома и создание современной инфраструктуры для приёма воздушных судов любой массы.

Новая ВПП будет оборудована системой светосигнальных огней категории ОВИ III, что позволит принимать самолёты даже в условиях нулевой видимости. Прочность покрытия увеличат с нынешних 50 до 80 условных единиц по стандартам ИКАО, что обеспечит приём тяжёлых грузовых и пассажирских лайнеров.

По словам главного специалиста управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Бекнура Алтекова, необходимость строительства вызвана стратегической важностью аэропорта и ограниченными возможностями действующей полосы, капитально ремонтировавшейся ещё в 2007 году. Дополнительно для проекта изымают около 300 гектаров земли под нужды государства.

Сдать объект планируется уже в следующем году. Власти рассчитывают, что новая полоса и грузовой терминал придадут импульс экономике и укрепят статус Шымкента как ключевого транспортного узла региона.

Напомним, в 2024 году здесь открылся новый пассажирский терминал мощностью до 2 тыс. пассажиров в час, способный обслуживать 16 самолётов одновременно. Сейчас аэропорт выполняет рейсы во все областные центры Казахстана, а также в города ближнего и дальнего зарубежья.