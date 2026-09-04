Аэропорт Сочи закрывали на семь часов после массированной атаки дронов

Сочи и федеральная территория Сириус в ночь на 4 сентября подверглись массированной атаке беспилотников. На территории нефтебазы начался пожар, передает BAQ.KZ со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

Атаку отражали больше четырех часов. Обломки беспилотников находят по разным адресам города.

«Обломки беспилотников находят по разным адресам. Повреждено остекление в нескольких жилых домах и зданиях, в отдельных случаях произошли возгорания, которые оперативно потушили. Также произошло возгорание на территории нефтебазы», - говорится в сообщении оперштаба.

По предварительным данным, никто не пострадал. На местах обнаружения обломков работают оперативные и специальные службы.

Что с транспортом

Аэропорт Сочи не работал около семи часов. Пассажиров рейсов без подтверждения просили не приезжать в терминал, в расписании начались массовые задержки.

В Адлере перекрыли проезд по улице Авиационной, там устраняют последствия падения обломков.

О чем просят власти

Мэр Сочи попросил жителей не снимать и не публиковать фото и видео последствий атаки.

В оперативном штабе напомнили о запрете съемки беспилотников и работы системы противовоздушной обороны и призвали доверять только официальным источникам информации.

Общий фон

Удары по территории России за последние дни стали интенсивнее.

В ночь на 3 сентября российские средства ПВО, по официальным данным, перехватили почти 500 беспилотников. Атаки отражали в Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской и Пензенской областях, в Московском регионе и в Крыму.

Владимир Путин заявил, что в ночь на 2 сентября была предпринята попытка атаковать три российских нефтеперерабатывающих завода. По его словам, все атаки отражены, названия предприятий он не уточнил.

Отдельные удары по нефтепереработке уже дали результат. В августе полностью остановил работу НПЗ в Орске Оренбургской области. Губернатор региона Евгений Солнцев назвал ситуацию сложной, объяснив, что задета ключевая инфраструктура. Оборудование на заводе импортное, и с учетом санкций ремонт может растянуться до полугода.

Ранее удары приходились и по портовой инфраструктуре. 1 сентября после атаки беспилотников произошел пожар в портовой зоне Усть-Луги в Ленинградской области.