Убийство пожилой женщины в Павлодаре раскрыли спустя 14 лет
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Дело об убийстве пожилой женщины, тело которой нашли в 2012 году на одном из дачных массивов Павлодара, спустя 14 лет дошло до суда. Следствие установило подозреваемого после новых экспертиз и повторной работы с материалами дела, передает BAQ.KZ.
Женщину обнаружили с признаками насильственной смерти. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, и дело на долгие годы осталось в числе нераскрытых.
К нему регулярно возвращалась следственно-оперативная группа. Новый этап расследования начался после проведения комплекса судебных экспертиз и применения современных методов криминалистики.
В итоге следствие вышло на 62-летнего уроженца Успенского района Павлодарской области.
По данным прокуратуры, результаты экспертиз, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий позволили собрать доказательственную базу, достаточную для передачи дела в суд.
Теперь окончательную правовую оценку действиям подсудимого даст суд.
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