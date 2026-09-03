Убийство пожилой женщины в Павлодаре раскрыли спустя 14 лет

Дело об убийстве пожилой женщины, тело которой нашли в 2012 году на одном из дачных массивов Павлодара, спустя 14 лет дошло до суда. Следствие установило подозреваемого после новых экспертиз и повторной работы с материалами дела, передает BAQ.KZ.

Женщину обнаружили с признаками насильственной смерти. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, и дело на долгие годы осталось в числе нераскрытых.

К нему регулярно возвращалась следственно-оперативная группа. Новый этап расследования начался после проведения комплекса судебных экспертиз и применения современных методов криминалистики.

В итоге следствие вышло на 62-летнего уроженца Успенского района Павлодарской области.

По данным прокуратуры, результаты экспертиз, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий позволили собрать доказательственную базу, достаточную для передачи дела в суд.

Теперь окончательную правовую оценку действиям подсудимого даст суд.