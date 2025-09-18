В городе Аркалык Костанайской области в этом году ведутся строительство и реконструкция сразу нескольких крупных объектов. О том, что признанный в 90-годах город-призрак, постепенно превращается в оживленный центр самого южного Торгайского региона стали говорить совсем недавно. В этом году в городе планируют завершить строительство аэропорта, который простаивал десятилетиями, обновить железнодорожный вокзал, построить новую дорогу и реконструировать тепловые сети. На днях стало известно, что город посетит с рабочим визитом президент страны Касым-Жомарт Токаев. Многие из перечисленных проектов реализовывались по его поручению. На какой стадии ремонтных работ находятся главные объекты моногорода читайте в материале BAQ.kz.

Коммуникации аэропорта почти готовы

Самым крупным проектом Аркалыка можно назвать строительство аэропорта, который не работал с 1998 года. Новость одновременно удивила и обрадовала. Ведь здание практически не подлежало восстановлению. Аэропорт и терминал перестали работать, как только упразднили Торгайскую область, центром которого был Аркалык. После этого он превратился в один из самых депрессивных моногородов региона и его называли городом-призраком из-за отдаленности от областного центра и разрушений. Из Костаная в южный город вела всего одна дорога, но ее так затапливало во время весеннего половодья и особенно последнего паводка, что проехать было невозможно.

Инфраструктура единственного аэропорта была настолько разрушена, что в городе практически негде был приземлиться даже бортам санитарной авиации с тяжело больными пациентами.

В конце 2024 года стало известно, что депутаты Костанайского областного маслихата одобрили выделение почти 10 млрд тенге бюджетных средств для восстановления здания аэропорта. Однако в ходе обследования выяснилось, что его проще снести и начать строить с нуля.

Уже в мае в акимате области сообщили что разрабатывается ПСД и здание скорее всего будут сносить, оставив только фундамент и несколько стен. Позже было заявлено что все строительно-монтажные работы по возведению терминала и реконструкции взлетно-посадочной полосы планируют завершить уже в этом году. Кстати, здание терминала планировали восстанавливать из легковозводимых металлических конструкций, чтобы ускорить процесс строительства.

Все силы были брошены на то, чтобы построенное практически с нуля здание открыли уже в этом году, но похоже, что не успеют.

"Наш отдел курирует только строительство инженерных сетей к зданию аэропорта. На сегодняшний день водопроводные сети полностью готовы. Из электрических осталось установить еще четыре опоры. Подрядчик обещает все сделать к 10 октября", - прокомментировал нам ситуацию руководитель отдела строительства акимата Аркалыка Умиржан Абдибеков.

По его словам, здание терминала действительно хотели строить из легких металлоконструкций, что реально еще сделать до конца года. Но вот взлетно-посадочную полосу вряд ли удастся сделать в зиму. Если учесть, что коммуникации будут готовы только в первой декаде октября, то на остальное строительство останется мало времени. Кстати, после открытия аэропорта планируют запустить авиарейсы по маршрутам Костанай – Аркалык – Костанай, Астана – Аркалык – Астана, Алматы – Аркалык – Алматы.

Транспортная инфраструктура в работе

Не менее крупным проектом по улучшению не только транспортной инфраструктуры, но и логистики стал ремонт автомагистрали Жезказган – Петропавловск. Дорога проходит через территорию Костанайской области. Проект сразу назвали стратегическим, так как он должен был не только соединить южные регионы с северными приличной дорогой, но и существенно сократить путь. Благодаря новой автомагистрали путь от южных регионов до Костаная и Петропавловска, расположенных на севере, сократится почти на 500 километров, а до Астаны - на 600 километров.

Кроме того, на ремонт дорог в самом Аркалыке и близлежащих населённых пунктах дополнительно выделили еще около 2,4 млрд тенге. За эти деньги планировали провести ремонт 42 км автодорог и 51 улицы.

В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аркалыка признали, что часть улиц в самом городе уже сделали, но многие еще в работе. Реализация большого стратегического проекта затянется не на один год.

Еще один объект, который связан с улучшением транспортной инфраструктуры в Аркалыке, это железнодорожный вокзал. О начале его ремонта объявили весной, но к работам приступили лишь летом. Объект вошел в число шести железнодорожных вокзалов области, которые не видели обновления с 60-х годов. Здание Аркалыкского вокзала открыли в 1961 году. Когда город имел статус города областного значения, поезда из него ходили даже на станцию Москва Казанская. Сейчас ходят по направлению Костаная и Астаны, есть прицепные вагоны до Алматы.

"Пока сложно сказать, реконструкции каких вокзалов успеют закончить в этом году, хотя по плану все здания должны были обновить в этом году", - ответил на вопрос о сроке сдачи Аркалыкского жд-вокзала технический директор станции "Костанай" Асхат Жаймагамбетов.

На магистральные сети денег не дали

Знаковым проектом для Аркалыка стало и улучшение теплоснабжения за счет ремонтных работ на ТЭЦ и по восстановлению сетей. Но несмотря на приличные вложения в последние годы, магистральные сети остаются главной головной болью города.

Всего в Аркалыке 34,7 километров сетей, большинство из которых лежат еще с 90-х годов. В 2023 году 7,1 км из них удалось отремонтировать за 3 млрд тенге. В 2024 году обновили еще 10,1 км, потратив почти 5 млрд тенге. В 2025 года осталось отремонтировать еще 9 км. На их обновление требовалось около 12 млрд тенге.

"Однако нам выделили всего 250 млн тенге, на которые мы смогли сделать лишь 700 метров. Основной ремонт переносится на 2026 год. Речь идет лишь о разводящих сетях. К замене магистральных сетей даже не приступали, их ремонт тоже отложили на следующий год", - сообщила нам старший специалист Аркалыкской ТЭЦ Инна Реймер.

Тепловики считают, что начинать нужно было с магистральных сетей, потому что они важнее и чаще рвутся. Но заказчик работ в лице акимата Аркалыка посчитал иначе. В итоге и разводящие сети не довели доделали, а магистральные даже не начали менять. Всего в городе почти 8 км магистральных сетей, на их обновление нужно больше 7 млрд тенге.

Но даже те ремонты, которые успели сделать за последние три года, в целом привели к снижению изношенности с 85% до 48%. И за счет этого местная ТЭЦ из красной зоны вошла в желтую зону опасности.

Что касается ремонта самой центральной ТЭЦ Аркалыка, то на ней удалось заменить два котла - водогрейный и паровой. Отметим, что не так давно город перешел с мазута на уголь. В этом году договор заключен на приобретение 48 000 тонн угля, мазут остается в качестве резервного топлива. ТЭЦ Аркалыка обслуживает 375 объектов, которые включают жилые дома, школы, детские сады, государственные учреждения и другие объекты. Еще совсем недавно из-за критического состояния инфраструктуры она входила в красную зону.

Роддом не закончен, в домах – плесень

Еще один социальный объект, после капитального ремонта которого должна улучшиться сфера здравоохранения - это родильный дом Аркалыкской региональной больницы. В здании должны обновить крышу, систему отопления, водоснабжения, канализацию и другое. В мае этого года объект посетил премьер-министр страны Олжас Бектенов, на тот момент ремонтные работы были выполнены на 70%. Согласно данным сайтам госзакупок, договор был заключен на сумму чуть более 12 млн тенге.

"На данный момент ремонт роддома еще не закончен. Когда именно его сдадут - не знаем. После сдачи объекта его еще должны оснастить современным медицинским оборудованием", - сообщили корреспонденту BAQ.kz в Аркалыкской региональной больнице, в состав которой входит роддом. "Я каждый день контролирую ремонт на объекте, тороплю подрядчиков. Срок сдачи в этом году, но успеет ли подрядчик его завершить пока сказать не могу", - добавил главный врач больницы Наурыз Амангельды.

Кстати, ремонт роддома Аркалыка ведет та же строительная компания, что и в Костанае. В областном центре переделка объекта затянулась уже на три с лишним месяца от первоначального срока сдачи. Заказчик работ - управление здравоохранения области - даже судился с исполнителем, руководителем ТОО Rakada Group Жанибеком Абикаевым. В итоге сторонам удалось заключить медиативное соглашение, по которому здание сдадут 1 октября. Но на днях стало известно, что подрядчик просит продлить срок до ноября.

О еще одной социальной проблеме Аркалыка стало известно в начале сентября этого года. Жители одного из домов распространили информацию о том, что кровлю в рамках госпрограммы им отремонтировали некачественно. Крыша все равно протекает, а из-за постоянной сырости в многоэтажке появилась плесень. В доме проживают дети, в том числе, с особенными потребностями, которые вынуждены терпеть неудобства. Жильцы также указали на то, что дом, в котором проживает аким города, обшивают более качественно. После этого отдел ЖКХ Аркалыка выдал предписание подрядчику об устранении проблемы, но он ее так и не решил. Плесень распространяется все больше. Отчаявшись решить проблему, жители записали видеообращение к акиму области и президенту страны.

"Я не курирую вопросы ремонта роддома и домов, поэтому не могу назвать ни сроков, ни результатов", - сообщил нам заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог акимата Аркалыка Асылхан Куанышпаев.

Сам руководитель отдела так и не связался с нами, чтобы прокомментировать ситуацию.

В целом, работы по восстановлению Аркалыка, к которому за долгие годы простоя в строительстве и экономике, прочно прикрепилось звание города-призрака, выглядят очень глобально. Но большинство объектов вряд ли удастся сдать в этом году, как было заявлено ранее. И хотелось бы, чтобы большая спешка не помешала качеству реконструкций и строительства. Что же касается "долгоиграющих" проблем, таких, как ремонт магистральных сетей, которые постоянно откладываются или ремонт фасадов домов, в которых образовалась плесень, то на их устранение, похоже, понадобится еще не один год. Или еще не одно возмущение жителей.