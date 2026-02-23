Департамент Агентство по защите и развитию конкуренции по Туркестанской области выявил нарушения на рынке розничной реализации авиатоплива, передает BAQ.KZ.

По итогам анализа было установлено, что АО «Международный Аэропорт Туркестан», занимая доминирующее положение на рынке, взимал с предпринимателя, реализующего авиатопливо, сбор за право работы на территории аэропорта. Такие требования не были связаны с предметом заключаемых договоров и квалифицированы как навязывание дополнительных обязательств.

Антимонопольным органом было начато расследование по признакам нарушения подпункта 4) статьи 174 Предпринимательского кодекса РК. В ходе разбирательства факт нарушения подтвердился.

Постановлением Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Туркестан аэропорт привлечён к административной ответственности по части 3-1 статьи 159 КоАП РК. На компанию наложен штраф в размере 14,3 млн тенге.