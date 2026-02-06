Аэропорт Уральска готовит новые тарифы на обслуживание рейсов
Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК проведёт публичные слушания по заявкам ТОО "Международный аэропорт Орал" на утверждение тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги, передает BAQ.KZ.
Речь идёт о тарифах на обеспечение взлёта и посадки воздушных судов, а также на услуги авиационной безопасности. Новые расценки предлагается утвердить на период с 2026 по 2030 годы. При этом изменения не будут распространяться на транзитные рейсы, выполняющие технические посадки в Казахстане в некоммерческих целях и по международным направлениям.
Публичные слушания состоятся 18 марта 2026 года в 15:00 в онлайн-формате через платформу Zoom. Участие в обсуждении смогут принять представители потребителей, общественных объединений, СМИ и все заинтересованные лица.
В Комитете гражданской авиации отметили, что формат публичных слушаний позволит обеспечить открытость и учесть мнения участников рынка при рассмотрении тарифных заявок.
