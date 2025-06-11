Аэропорт Усть-Каменогорска попал под антимонопольное расследование
Сегодня, 14:23
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Сегодня, 14:23Сегодня, 14:23
58Фото: АЗРК
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Восточно-Казахстанской области инициировал расследование в отношении аэропорта Усть-Каменогорска, передает BAQ.KZ.
Поводом для этого стали результаты внепланового анализа состояния конкуренции на рынке розничной реализации авиатоплива за период с 2022 по январь 2025 года.
По данным ведомства, в действиях аэропорта усматриваются признаки нарушения подпункта 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан — в части установления и поддержания монопольно высоких цен.
В настоящее время проводится антимонопольное расследование для получения объективных доказательств наличия или отсутствия нарушений.
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