Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Восточно-Казахстанской области инициировал расследование в отношении аэропорта Усть-Каменогорска, передает BAQ.KZ.

Поводом для этого стали результаты внепланового анализа состояния конкуренции на рынке розничной реализации авиатоплива за период с 2022 по январь 2025 года.

По данным ведомства, в действиях аэропорта усматриваются признаки нарушения подпункта 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан — в части установления и поддержания монопольно высоких цен.

В настоящее время проводится антимонопольное расследование для получения объективных доказательств наличия или отсутствия нарушений.