По словам министра транспорта РК Нурлан Сауранбаев, объект планируют ввести в эксплуатацию уже в следующем году, передает BAQ.kz.
Он отметил, что в этом году возможны пробные технические рейсы в восточном направлении - в сторону Зайсана. Однако полноценные полёты начнутся позже.
«В текущем году мы можем запустить тестовые рейсы на восток, но регулярные полёты стартуют уже в следующем году», - уточнил министр на брифинге в Сенате.
Также остаётся открытым вопрос стоимости авиабилетов в Кендерли и Зайсан.
По словам Сауранбаева, многое будет зависеть от участия местных акиматов в субсидировании рейсов, поскольку регионы заинтересованы в развитии туризма.
«Есть вопросы по субсидиям со стороны акиматов. Это напрямую влияет на переговоры с авиакомпаниями», - добавил он.
Что известно об аэропорте в Кендерли
Аэропорт будет расположен в 13 километрах от курортной зоны. Для него выделен земельный участок площадью 599,0 гектаров.
На первом этапе будет построена взлетно-посадочная полоса шириной 35 метров и длиной 2200 метров для самолетов Q400, ATR 42/72, CRJ200. Данные виды воздушных судов позволяют обеспечить воздушное сообщение от Астаны и Алматы до туристических мест области. Позже будут проведены работы по расширению этой полосы движения, а также появится возможность принимать более крупные самолеты типа Аirbus А320 и Boeing 737.
Стоимость проекта составила 34,3 млрд тенге. Проект будет реализован за счет средств РГП «Казаэронавигация» с правом временного землепользования на указанный участок.