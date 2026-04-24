По словам министра транспорта РК Нурлан Сауранбаев, объект планируют ввести в эксплуатацию уже в следующем году, передает BAQ.kz.

Он отметил, что в этом году возможны пробные технические рейсы в восточном направлении - в сторону Зайсана. Однако полноценные полёты начнутся позже.

«В текущем году мы можем запустить тестовые рейсы на восток, но регулярные полёты стартуют уже в следующем году», - уточнил министр на брифинге в Сенате.

Также остаётся открытым вопрос стоимости авиабилетов в Кендерли и Зайсан.

По словам Сауранбаева, многое будет зависеть от участия местных акиматов в субсидировании рейсов, поскольку регионы заинтересованы в развитии туризма.

«Есть вопросы по субсидиям со стороны акиматов. Это напрямую влияет на переговоры с авиакомпаниями», - добавил он.

Что известно об аэропорте в Кендерли