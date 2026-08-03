Строительство нового аэропорта в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области вышло на завершающую стадию. По данным акимата, общая строительная готовность объекта уже достигла 86,6%, передает BAQ.KZ.

Проект реализуется по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и направлен на повышение транспортной доступности приграничного региона, развитие туризма, логистики и привлечение инвестиций.

Генеральным подрядчиком строительства выступает ТОО «Элхон».

Что уже построено

На сегодняшний день полностью завершены работы по строительству искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона, подъездной и периметровой автомобильных дорог, системы водоотвода, а также ограждения аэропорта.

Сейчас основные усилия сосредоточены на возведении аэровокзального комплекса, командно-диспетчерского пункта, объектов аварийно-спасательной службы, административно-бытовых и инженерно-технических зданий.

Одновременно продолжается монтаж современного светосигнального оборудования, строительство объектов аэронавигационного и метеорологического обеспечения, прокладка наружных инженерных сетей и благоустройство привокзальной территории.

После завершения строительства аэропорт обеспечит жителям Зайсанского района удобное авиасообщение, повысит транспортную мобильность населения, сократит время в пути и станет дополнительным стимулом для развития туризма, бизнеса и экономики Восточно-Казахстанской области.

В акимате подчеркнули, что реализация проекта находится на постоянном контроле, а строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком.

Что известно о проекте

Строительство аэропорта началось весной 2025 года на месте бывшего военного аэродрома возле села Сатпай, расположенного примерно в 25 километрах от Зайсана.

Проект предусматривает строительство взлетно-посадочной полосы длиной 2200 метров, перрона на четыре воздушных судна, а также современного пассажирского терминала площадью около 4 тысяч квадратных метров. Его пропускная способность составит 150 пассажиров в час.

Еще осенью прошлого года в акимате сообщали, что строительство ведется поэтапно. Тогда уже были завершены работы по устройству водопровода и системы водоотведения, нанесена разметка на взлетно-посадочной полосе, уложен асфальт на перроне, а также велось строительство терминала, административных зданий и объектов аварийно-спасательной службы.

По нормативам строительство подобных объектов занимает около 25 месяцев, однако в регионе рассчитывали завершить основные работы значительно быстрее — примерно за 17 месяцев.

Аэропорт должен увеличить поток туристов

Ранее в Правительстве сообщали, что сейчас Зайсан ежегодно посещают около 23 тысяч туристов, а после открытия аэропорта и развития сопутствующей инфраструктуры этот показатель может увеличиться почти в шесть раз — до 136 тысяч человек в год.

Новый аэропорт станет одним из трех воздушных хабов, которые строятся в курортных регионах Казахстана. Помимо Зайсана, новые аэропорты появятся в Катон-Карагае и Кендерли.