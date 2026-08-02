В Мангистау выберут лучший шубат и продукты из верблюжьего молока на фестивале

В Мангистауской области пройдет фестиваль Shubat Fest, посвященный развитию верблюдоводства, производству шубата и популяризации традиционного напитка. Мероприятие организуют при поддержке акимата региона.

Как сообщает Центр общественных коммуникаций области, в рамках фестиваля состоятся выставка шубата и продукции из верблюжьего молока, дегустации, конкурс среди производителей, научно-практические встречи и отраслевые дискуссии. Также будут организованы площадки для обмена опытом между фермерами и культурная программа.

К участию приглашают представителей верблюдоводческих хозяйств, производителей и перерабатывающих предприятий. Ожидается, что в мероприятии также примут участие представители научных организаций, государственных структур, инвесторы и предприниматели из разных регионов Казахстана.

После аккредитации участников конкурсные работы оценит жюри. Победителя в номинации «Лучший шубат» определят по результатам лабораторной экспертизы и народного онлайн-голосования.

Помимо шубата, участники поборются за звание производителей лучших продуктов из верблюжьего молока. Среди номинаций — самый вкусный курт, балкаймак и десерт из верблюжьего молока. Главным призом конкурса станет автомобиль.

Финал Shubat Fest запланирован на 29 августа на площади амфитеатра. Точное время начала мероприятия организаторы сообщат дополнительно.