В Мангистау выберут лучший шубат и продукты из верблюжьего молока на фестивале
Онлайн-регистрация на конкурс пройдет с 1 по 10 августа.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Мангистауской области пройдет фестиваль Shubat Fest, посвященный развитию верблюдоводства, производству шубата и популяризации традиционного напитка. Мероприятие организуют при поддержке акимата региона.
Как сообщает Центр общественных коммуникаций области, в рамках фестиваля состоятся выставка шубата и продукции из верблюжьего молока, дегустации, конкурс среди производителей, научно-практические встречи и отраслевые дискуссии. Также будут организованы площадки для обмена опытом между фермерами и культурная программа.
К участию приглашают представителей верблюдоводческих хозяйств, производителей и перерабатывающих предприятий. Ожидается, что в мероприятии также примут участие представители научных организаций, государственных структур, инвесторы и предприниматели из разных регионов Казахстана.
После аккредитации участников конкурсные работы оценит жюри. Победителя в номинации «Лучший шубат» определят по результатам лабораторной экспертизы и народного онлайн-голосования.
Помимо шубата, участники поборются за звание производителей лучших продуктов из верблюжьего молока. Среди номинаций — самый вкусный курт, балкаймак и десерт из верблюжьего молока. Главным призом конкурса станет автомобиль.
Финал Shubat Fest запланирован на 29 августа на площади амфитеатра. Точное время начала мероприятия организаторы сообщат дополнительно.
Самое читаемое
- Железнодорожный вокзал открыли в Жамбылской области после реконструкции
- Иран готовит ответ на возможные удары США
- Число погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 36 человек
- Новые подробности дела об убийстве Нурай Серикбай раскрыли в суде Шымкента
- Джеки Чан завершил съемки нового фильма в Актау