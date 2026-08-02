В Китае около 65 тысяч человек эвакуировали из-за сильных ливней

Около 65 тысяч жителей эвакуировали в китайской провинции Сычуань из-за проливных дождей и угрозы наводнений.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, 1 августа сильные ливни вновь обрушились на несколько городов провинции, в том числе на административный центр Чэнду. В отдельных районах за сутки выпало до 186 мм осадков.

Из-за сложившейся ситуации власти организовали эвакуацию населения из наиболее опасных районов.

По официальным данным, с начала сезона наводнений, который в Сычуани начался в мае, в общей сложности были эвакуированы около 881 тысячи человек.