Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон о переименовании международного аэропорта Palm Beach в «Президент Дональд Дж. Трамп Международный аэропорт», передает BAQ.kz со ссылкой на The Hill.

Аэропорт находится всего в четырех милях от клуба Мар-а-Лаго Трампа.

Переименование может обойтись налогоплательщикам в сумму до 5,5 млн долларов. Ранее участок Южного бульвара протяжённостью четыре мили — от аэропорта до Мар-а-Лаго — уже был назван в честь президента Дональда Трампа.

Республиканцы называют это «знаковым жестом в честь президента», при этом Дональд Трамп ранее уже присваивал своё имя ряду программ и объектов в США.