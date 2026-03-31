Имя Трампа появится в названии аэропорта во Флориде
Переименование может обойтись до $5,5 млн.
Сегодня 2026, 08:57
Фото: BAQ.kz
Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон о переименовании международного аэропорта Palm Beach в «Президент Дональд Дж. Трамп Международный аэропорт», передает BAQ.kz со ссылкой на The Hill.
Аэропорт находится всего в четырех милях от клуба Мар-а-Лаго Трампа.
Переименование может обойтись налогоплательщикам в сумму до 5,5 млн долларов. Ранее участок Южного бульвара протяжённостью четыре мили — от аэропорта до Мар-а-Лаго — уже был назван в честь президента Дональда Трампа.
Республиканцы называют это «знаковым жестом в честь президента», при этом Дональд Трамп ранее уже присваивал своё имя ряду программ и объектов в США.
