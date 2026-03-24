Аэропорты Астаны и Алматы вошли в список ста лучших аэропортов мира по версии рейтинга AirlineRatings, который составляется на основе отзывов пассажиров со всего мира, передает BAQ.KZ.

Столичный аэропорт занял 86-е место, а аэропорт Алматы расположился на 89-й позиции.

Отмечается, что казахстанские воздушные гавани обошли ряд крупных международных хабов, среди которых аэропорты Лиссабона, Анкары и Барселоны.

Лидером мирового рейтинга стал аэропорт Changi в Сингапуре, который удерживает первое место уже в 14-й раз.