Аэропорты Астаны и Алматы вошли в сотню лучших в мире
Воздушные гавани Казахстана обошли ряд крупных международных хабов.
Сегодня 2026, 13:07
Сегодня 2026, 13:07Сегодня 2026, 13:07
162
Аэропорты Астаны и Алматы вошли в список ста лучших аэропортов мира по версии рейтинга AirlineRatings, который составляется на основе отзывов пассажиров со всего мира, передает BAQ.KZ.
Столичный аэропорт занял 86-е место, а аэропорт Алматы расположился на 89-й позиции.
Отмечается, что казахстанские воздушные гавани обошли ряд крупных международных хабов, среди которых аэропорты Лиссабона, Анкары и Барселоны.
Лидером мирового рейтинга стал аэропорт Changi в Сингапуре, который удерживает первое место уже в 14-й раз.
