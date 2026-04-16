По данным издания The Guardian, система Entry/Exit System, которая начала полноценно работать с 10 апреля, вызвала сбои сразу в нескольких странах. Речь идёт о Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании и Греции.

В ACI Europe предупреждают, что если ситуацию не исправить, летом возможен настоящий коллапс в разгар туристического сезона. По словам главы организации Оливье Жанковец, в часы пик пассажиры уже сейчас ждут прохождения контроля до трёх часов.

Гендиректор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири резко раскритиковал систему, назвав её «полным бардаком».

Он отметил, что в некоторых аэропортах ожидание достигает четырёх часов, и предложил отложить полноценное внедрение до октября.

Представители отрасли обратились к Европейской комиссии с просьбой разрешить временно отключать систему при сильных задержках.

Один из показательных случаев произошёл в аэропорту Линате в Милане. Там из 156 пассажиров рейса EasyJet в Манчестер успели пройти контроль только 34 человека — самолёт улетел без остальных.

В авиакомпании предложили пассажирам бесплатный перенос билетов, но отказались брать на себя ответственность за ситуацию.

В то же время в Еврокомиссии считают, что система работает нормально. По их данным, на проверку одного пассажира уходит около 70 секунд. Однако в ACI уверяют, что на практике процедура занимает примерно в пять раз больше времени.

Отметим, что система EES внедрялась поэтапно с октября 2025 года. Она заменила штампы в паспортах: теперь граждане стран вне ЕС проходят биометрическую регистрацию — сдают отпечатки пальцев и делают фото при въезде в Шенгенскую зону.

При этом граждане ЕС, обладатели вида на жительство и дипломаты от прохождения процедуры освобождены.