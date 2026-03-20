Город Алатау не будет напрямую конкурировать с такими юрисдикциями, как Дубай или Сингапур, а сосредоточится на собственных приоритетных направлениях развития. Об этом заявил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на совместном заседании палат парламента, передает BAQ.KZ.

По его словам, Алатау рассматривается прежде всего как самостоятельный городской проект, ориентированный на привлечение инвесторов, готовых работать и развивать экономику на месте.

«Алатау - это, по сути, город, а не отдельная юрисдикция, как Дубай или Сингапур. Мы не ставим задачу конкурировать со всеми за одних и тех же инвесторов. Нам важно привлекать тех резидентов, которые будут реально работать в городе, создавать производства и инфраструктуру. Мы не собираемся развивать все направления сразу - это путь в никуда», – отметил Бозумбаев.

Он сообщил, что в ближайшие три месяца будет завершена стратегия развития Алатау, где будут чётко закреплены приоритеты. Уже сейчас определены пять ключевых направлений.

«Первое - это экономика малых воздушных перевозок. Мы рассматриваем развитие аэротакси и беспилотной авиации. В Алатау планируется создать условия для тестирования таких технологий, включая полёты на больших дистанциях и высотах. Уже ведутся переговоры с международными компаниями, включая американские и китайские, которые являются лидерами в этой отрасли», – сказал он.

Вторым направлением станет развитие цифровых активов и криптоэкономики.

«Мы хотим создать полноценную регулируемую среду для цифровых активов. Речь идёт не просто о привлечении отдельных компаний, а о формировании экосистемы, где инвесторы смогут использовать криптоактивы для вложений в реальные проекты - строительство, промышленность и инфраструктуру. Это позволит ускорить инвестиционные процессы и снизить транзакционные издержки», – пояснил вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что все процессы будут находиться под государственным контролем, включая соблюдение требований финансовой безопасности.

Также среди приоритетов названы обрабатывающая промышленность, туризм и транспортно-логистический сектор.

«Уже сформирован пул из 19 проектов на сумму около 600 миллиардов тенге, и интерес со стороны инвесторов продолжает расти. Среди них есть крупные международные компании. Кроме того, Алатау имеет выгодное географическое положение, что создаёт потенциал для развития логистики и транспорта», – добавил Бозумбаев.

По его словам, развитие этих направлений позволит сформировать устойчивую экономическую модель города и привлечь долгосрочные инвестиции.