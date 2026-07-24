Что умеет первое аэротакси Казахстана: репортаж с демонстрационного полета в Астане
Покажем, что внутри аппарата.
24 Июля 2026, 11:41
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24 Июля 2026, 11:4124 Июля 2026, 11:41
205Фото: Фото: Alatau Advanced Air Group
Исторический день для Астаны. Впервые в небо столицы поднялось аэротакси на базе электрического воздушного судна вертикального взлета и посадки (eVTOL). Демонстрационный полет на ипподроме «Қазанат» собрал десятки представителей СМИ и стал очередным этапом реализации проекта по развитию городской воздушной мобильности в Казахстане. Гостям показали аппарат eVTOL AutoFlight Prosperity, рассчитанный на одного пилота и пять пассажиров. Он способен развивать скорость до 200 км/ч и преодолевать до 200 км. Больше подробностей - в нашем репортаже.
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