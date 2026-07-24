Что умеет первое аэротакси Казахстана: репортаж с демонстрационного полета в Астане

Исторический день для Астаны. Впервые в небо столицы поднялось аэротакси на базе электрического воздушного судна вертикального взлета и посадки (eVTOL). Демонстрационный полет на ипподроме «Қазанат» собрал десятки представителей СМИ и стал очередным этапом реализации проекта по развитию городской воздушной мобильности в Казахстане. Гостям показали аппарат eVTOL AutoFlight Prosperity, рассчитанный на одного пилота и пять пассажиров. Он способен развивать скорость до 200 км/ч и преодолевать до 200 км. Больше подробностей - в нашем репортаже.