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  • Что умеет первое аэротакси Казахстана: репортаж с демонстрационного полета в Астане

Что умеет первое аэротакси Казахстана: репортаж с демонстрационного полета в Астане

Покажем, что внутри аппарата.

24 Июля 2026, 11:41
АВТОР
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Фото: Alatau Advanced Air Group 24 Июля 2026, 11:41
24 Июля 2026, 11:41
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Фото: Фото: Alatau Advanced Air Group

Исторический день для Астаны. Впервые в небо столицы поднялось аэротакси на базе электрического воздушного судна вертикального взлета и посадки (eVTOL). Демонстрационный полет на ипподроме «Қазанат» собрал десятки представителей СМИ и стал очередным этапом реализации проекта по развитию городской воздушной мобильности в Казахстане. Гостям показали аппарат eVTOL AutoFlight Prosperity, рассчитанный на одного пилота и пять пассажиров. Он способен развивать скорость до 200 км/ч и преодолевать до 200 км. Больше подробностей - в нашем репортаже. 

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