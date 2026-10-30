АЭС и зеленая энергетика: как Казахстан намерен решить проблему дефицита электричества?

Нехватка профессиональных энергетиков, дорогие закупки электроэнергии у соседних стран и срывы сроков строительства электростанций. Эти проблемы Президент Касым-Жомарт Токаев подверг критике в Послании народу Казахстана от 28 октября. Глава государства поставил задачу добиться устойчивого профицита электроэнергии к 2029 году, указав на необходимость развития собственных генерирующих мощностей.

Но насколько реалистичны эти планы, почему строительство электростанций затягивается и какие источники энергии могут помочь стране справиться с дефицитом? Корреспондент BAQ.KZ обратилась за комментариями к энергетику и экономисту Аcету Наурызбаеву и в Министерство энергетики Казахстана.

Какие проблемы энергетики поднял Президент?

Глава государства отметил, что обеспеченность электроэнергией стала одним из определяющих факторов конкурентоспособности и экономического суверенитета любого государства.

«В современных реалиях решающим фактором конкурентоспособности каждого государства и даже экономического суверенитета стала обеспеченность электроэнергией. Наступившие реалии, по сути, – это «эра электричества». Для Казахстана критически важно преобразовать его сырьевое преимущество в устойчивый энергетический и технологический прогресс. Откровенно говоря, здесь проблем более чем достаточно. Профессиональных энергетиков у нас раз-два и обчелся, а форумы, дискуссии по энергетической проблематике проводятся с завидной частотой и масштабностью», – заявил Президент.

По словам Главы государства, энергетическая отрасль Казахстана ежегодно сталкивается с серьезным дефицитом. Зимой, когда потребление электричества достигает пиковых значений, страна вынуждена закупать его у соседних государств по высоким ценам. Летом эту электроэнергию возвращают по значительно меньшей стоимости.

«Меня уверяют, что это нормальная практика в энергетической сфере. Поэтому и неудивительно, что в свое время сумели «завалить» уже начавшееся строительство ТЭЦ в Балхаше. И сейчас срывается ввод в строй генерирующих мощностей в Туркестане, Кызылорде, Алматы, Экибастузе», – сказал Глава государства.

Эксперт связал дефицит электричества с проблемами рыночного регулирования

По мнению энергетика и экономиста Асета Наурызбаева, одной из причин, мешающих Казахстану полностью раскрыть энергетический потенциал, остается недостаточное развитие рыночных отношений.

Эксперт считает, что рынок электроэнергии в стране существует формально, поскольку 60 тарифов устанавливает Министерство энергетики. По его мнению, цены должны определяться спросом и предложением.

«Я считаю, что реализации энергетического потенциала мешают нерыночные условия. То есть у нас вроде бы есть рынок, но фактически 60 тарифов устанавливает Министерство энергетики. Это неправильно. Тарифы должен определять рынок», – считает Асет Наурызбаев.

Он отметил, что традиционная и возобновляемая энергетика развиваются по разным механизмам. В сфере возобновляемых источников энергии проводятся аукционы, но к их организации у эксперта тоже есть вопросы.

«Если бы объемы аукционов определялись рыночным спросом, их было бы гораздо больше. И проблему дефицита электроэнергии можно было бы решить уже давно. Поэтому необходимо развивать рыночные отношения и увеличивать количество аукционов. Тогда спрос формировал бы предложение. Дефицит электроэнергии решался бы за счет строительства новых электростанций», – пояснил он.

Наурызбаев считает, что к модернизации действующих электростанций необходимо подходить с учетом экономической целесообразности. В отдельных случаях реконструкция старого объекта может обойтись дороже строительства нового.

«Нужно учитывать, насколько выгодна модернизация действующих станций. Ведь некоторые работы по обновлению могут стоить дороже строительства новой электростанции. И здесь мы снова возвращаемся к вопросу рыночных отношений. Если бы владельцы электростанций конкурировали по цене продажи электроэнергии, экономически невыгодные проекты модернизации не реализовывались бы», – объяснил эксперт.

Электрические сети Казахстана требуют развития

Асет Наурызбаев обратил внимание и на состояние инфраструктуры, по которой электроэнергия поступает потребителям.

По его оценке, электрические сети Казахстана развиты недостаточно. Особенно слабой он считает связь между восточной и западной частями страны.

«С развитием электрических сетей у нас тоже не все хорошо. Если посмотреть на крупные линии электропередачи, становится очевидно, что связь между востоком и западом Казахстана слабая. Сейчас строится одна линия, но этого недостаточно. Необходимо строить линии высокой мощности», – отметил он.

При строительстве энергетической инфраструктуры, по мнению эксперта, необходимо учитывать совокупную стоимость производства и доставки электроэнергии потребителям.

«Нужно рассчитывать общий эффект, который электрические сети и генерирующие мощности дают потребителю. Необходимо определить, сколько будет стоить один киловатт-час электроэнергии для конечного потребителя, и выбирать наиболее дешевое решение», – считает Наурызбаев.

Почему затягивается строительство новых электростанций?

В Послании Президент отдельно раскритиковал срывы сроков ввода генерирующих мощностей в Туркестане, Кызылорде, Алматы и Экибастузе.

Асет Наурызбаев связывает задержки с недостатками управления проектами. По его мнению, наличие подрядчиков и заключенных договоров должно сопровождаться действенным контролем за исполнением обязательств.

«Срыв сроков является позорной ситуацией. На самом деле договоры заключены, подрядчики везде достаточно хорошие. Несмотря на это, работы затягиваются исключительно из-за проблем управления. Значит, в договорах неправильно предусмотрены санкции либо никто не требует их исполнения», – заявил эксперт.

По его словам, для своевременного завершения строительства необходимо строго соблюдать условия договоров и повышать ответственность подрядчиков за невыполненные обязательства.

Одним из способов сокращения дефицита электроэнергии Наурызбаев считает ускоренное развитие возобновляемой энергетики.

Эксперт утверждает, что строительство таких объектов занимает сравнительно немного времени и некоторые из них можно вводить в эксплуатацию примерно за год. В качестве примера он приводит Китай и Индию, где активно развиваются возобновляемые источники энергии.

«Объекты возобновляемой энергетики строятся в течение одного года. Если бы мы сделали ставку на возобновляемые источники энергии, то могли бы избавиться от дефицита электричества за год. Это одна из главных мировых тенденций. В таких крупных странах, как Китай и Индия, эта отрасль активно развивается», – считает Асет Наурызбаев.

По его оценке, доля угольной энергетики в мире постепенно сокращается. Он отметил, что доля атомных электростанций тоже снижалась, хотя в последнее время интерес к атомной энергетике вновь растет. Эксперт связывает это с увеличением спроса на электричество со стороны центров обработки данных.

Кто должен покупать электроэнергию атомных станций?

Асет Наурызбаев считает, что при строительстве атомных электростанций в Казахстане произведенную ими электроэнергию следует направлять прежде всего крупным потребителям, готовым платить более высокую цену.

К таким потребителям он относит центры обработки данных.

По оценке эксперта, на международном рынке стоимость электроэнергии из возобновляемых источников составляет около 3 центов за киловатт-час. Для атомной энергетики цена, по его расчетам, может достигать 12–16 центов.

«Сейчас интерес к атомной энергетике в определенной степени возвращается. Это связано со спросом на электроэнергию со стороны дата-центров. Если будут построены атомные электростанции, произведенную ими энергию нужно направлять дата-центрам. Они могут покупать электроэнергию по 12–16 центов за киловатт-час. А население должно получать электричество из возобновляемых источников примерно по 3 цента. Таков приблизительный уровень цен на мировом рынке», – заявил Наурызбаев.

По его словам, стоимость электроэнергии из возобновляемых источников в Казахстане близка к указанному уровню. На аукционах цена одного киловатт-часа составляет примерно 13–15 теңге.

Электроэнергия атомной станции, по расчетам эксперта, может оказаться значительно дороже.

«Стоимость возобновляемой энергетики в Казахстане тоже составляет около 3 центов. Сейчас на аукционах цена одного киловатт-часа устанавливается на уровне 13–15 теңге. А стоимость электроэнергии атомной станции превышает 12 центов. У нас может быть построена станция, похожая на турецкую «Аккую». Но в условиях Казахстана дополнительно потребуется потратить 2 млрд долларов на систему противовоздушной обороны. В итоге стоимость одного киловатт-часа может вырасти примерно до 16 центов. Это в пять раз дороже электроэнергии из возобновляемых источников», – объяснил Асет Наурызбаев.

Эксперт считает экономически оправданным продавать электроэнергию атомных станций крупным потребителям, способным оплачивать ее по более высокой стоимости. Для населения, по его мнению, предпочтительнее развитие более дешевых возобновляемых источников.

«Поэтому я возвращаюсь к мысли о том, что электроэнергию атомных станций должны покупать дата-центры. В любом случае мы как потребители напрямую заинтересованы в этом», – заключил Наурызбаев.

Минэнерго планирует ввести 13,3 гигаватта новых мощностей до 2029 года

В Министерстве энергетики сообщили, что для укрепления энергетической безопасности и удовлетворения растущих потребностей экономики предусмотрен ввод новых генерирующих мощностей.

Сейчас в единой электроэнергетической системе Казахстана насчитывается 254 источника энергии. Из них 172 объекта относятся к возобновляемой энергетике.

Общая установленная мощность электростанций страны составляет 27,1 гигаватта.

По итогам 2025 года производство электроэнергии в Казахстане достигло рекордных 123,1 млрд киловатт-часов. При этом потребление составило 124,6 млрд киловатт-часов.

«В таких условиях главная задача заключается в своевременном развитии генерирующих мощностей и надежном снабжении экономики и населения электроэнергией. Для укрепления энергетической безопасности и удовлетворения растущих потребностей экономики предусмотрен ввод новых генерирующих мощностей», – сообщили в министерстве.

По информации ведомства, до 2029 года планируется реализовать проекты общей мощностью 13,3 гигаватта.

Из них 7,4 гигаватта приходятся на базовую генерацию, в том числе 4,3 гигаватта на газовую. Еще 5,9 гигаватта предполагается получить за счет возобновляемых источников энергии.

Министерство представило следующий график ввода новых мощностей.

В 2026 году 1,27 гигаватта.

В 2027 году 1,035 гигаватта.

В 2028 году 3,96 гигаватта.

В 2029 году 5,7 гигаватта.

По оценке Минэнерго, реализация проектов позволит покрыть потребности страны в электроэнергии и сформировать 20-процентный резерв генерирующих мощностей.

Это должно создать условия для развития промышленности, цифровизации экономики, внедрения искусственного интеллекта и размещения крупных центров обработки данных.

Казахстан обновит энергетический баланс до 2035 года

В Послании Президент поручил Правительству актуализировать единый долгосрочный энергетический баланс страны до 2035 года.

В Министерстве энергетики сообщили, что работа над обновлением документа уже началась.

Кроме того, с 2026 года при составлении семилетнего прогнозного баланса электроэнергии и мощности будут учитывать потребности крупных проектов.

В их числе Долина центров обработки данных и инициативы по развитию инфраструктуры искусственного интеллекта.

По прогнозам министерства, при своевременном вводе запланированных мощностей уже в 2027 году производство электроэнергии в Казахстане достигнет 134,1 млрд киловатт-часов, а потребление составит 132,8 млрд киловатт-часов.

В таком случае страна может получить профицит в размере 1,3 млрд киловатт-часов.

В 2028 году ожидается рост производства до 143,4 млрд киловатт-часов при потреблении 138,5 млрд киловатт-часов. Ведомство прогнозирует профицит на уровне 4,8 млрд киловатт-часов.

«При своевременной реализации запланированных проектов переход к профициту электроэнергии прогнозируется с 2027 года. В последующие годы его объем будет увеличиваться», – сообщили в министерстве.

Продолжит ли Казахстан закупать электроэнергию у соседних стран?

В Послании Касым-Жомарт Токаев раскритиковал сложившуюся практику, при которой Казахстан зимой закупает дорогую электроэнергию у соседних государств, а летом возвращает ее по более низкой цене.

В Министерстве энергетики пояснили, что сейчас дефицит в единой электроэнергетической системе Казахстана наблюдается преимущественно в часы максимального потребления, то есть вечером.

Недостающие объемы восполняются за счет планового импорта электроэнергии из энергетических систем соседних государств.

«Для снижения зависимости от внешних поставок предусмотрено увеличение собственного производства электроэнергии. Это включает ввод мощностей базовой генерации и развитие возобновляемой энергетики. При этом необходимо своевременно реализовать запланированные инвестиционные проекты. Согласно прогнозному балансу, при вводе предусмотренных мощностей с 2027 года ожидается полное покрытие внутренних потребностей в электроэнергии и формирование профицита в последующие годы», – пояснили представители министерства.

Минэнерго рассчитывает выйти на профицит электроэнергии с 2027 года. Асет Наурызбаев, со своей стороны, считает, что для сокращения дефицита необходимо совершенствовать рыночные механизмы, развивать возобновляемые источники энергии и принимать решения о строительстве новых электростанций с учетом их экономической целесообразности.