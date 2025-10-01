На брифинге в Мажилисе журналисты поинтересовались у председателя Агентства по атомной энергии Алмасадама Саткалиева о возможном строительстве атомной электростанции в Абайской области, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Алмасадам Саткалиев подтвердил, что площадка Курчатов рассматривается как перспективная в рамках проекта стратегии развития урановой отрасли до 2050 года. По его словам, Национальный ядерный центр с участием международных экспертов ранее провел детальную оценку территории. Результаты показали, что строительство атомного объекта там возможно.

"Если говорить о каких-то конкретных планах, то это будет исходить из планов правительства, прогнозного энергетического баланса и необходимости развития национальной электрической сети. На данной площадке, которая признана пригодной для строительства, можно возводить станции с блоками мощностью 125, 300, 600 и 1200 мегаватт. В ближайшее время будут подготовлены соответствующие расчеты", – пояснил Саткалиев.

Вместе с тем глава Агентства подчеркнул, что конкретных проектов по строительству АЭС в Абайской области на данный момент нет.