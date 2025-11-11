Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на регистрационный учет транспортных средств, передает BAQ.KZ.

В течение трёх лет группа лиц при содействии сотрудников СпецЦОНа Алматы обеспечивала фиктивную регистрацию автомобилей, позволяя их владельцам избежать уплаты установленных сборов за первичную регистрацию.

Для реализации схемы использовались посредники, подыскивавшие автовладельцев, желавших обойти сборы. Документы оформлялись на подставных лиц, а сотрудники СпецЦОНа, имея доступ к информационным системам, вносили заведомо ложные сведения, создавая видимость законной регистрации.

В результате на учёт незаконно поставлены 132 автомобиля, а причинённый государству ущерб составил более 1,2 млрд тенге.

В ходе следствия добровольно возмещены сборы на сумму 273 млн тенге.

Приговором суда трое фигурантов получили наказание в виде лишения свободы от 3 до 4 лет 6 месяцев, а также конфискацию семи автомобилей, приобретённых на преступные доходы.