Афера на 5,5 млрд: в Актау застройщика обязали вернуть недострои дольщикам
В Мангистауской области прокуратура добилась справедливости для сотен граждан, пострадавших от мошенничества в сфере долевого строительства, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Речь идёт о дольщиках, вложивших средства в возведение жилья компанией ТОО "Интерьер Строй Ақтау", которая в период с 2020 по 2023 год заключала с гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир. Общая сумма привлечённых средств составила около 5,5 миллиарда тенге. Однако обещанные квартиры так и не были достроены, а объекты — заморожены.
Виновные руководители компании были осуждены за мошенничество, но вопросы по незавершённым объектам оставались открытыми. Сотни людей рисковали остаться и без жилья, и без возврата вложенных средств.
Органы прокуратуры продолжили работу по защите прав дольщиков и подали в суд иски от имени ТОО "AQ QALA 2024", ТОО "Султан-Женис" и ТОО "Murager-Aktau" с требованием расторгнуть предварительные договоры и обязать "Интерьер Строй Ақтау" передать объекты незавершённого строительства в собственность жилищно-строительных кооперативов. Суд №2 города Актау 5 и 9 сентября 2025 года полностью удовлетворил иски прокуратуры.
