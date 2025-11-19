В Семее сотрудники полиции задержали 42-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве при покупке квартиры, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратился 60-летний местный житель, который рассказал, что знакомая обещала помочь ему приобрести жильё по заниженной цене. Поверив её словам, мужчина передал ей 2,5 млн тенге, рассчитывая на скорую сделку. Однако обещанную квартиру он так и не получил, а женщина перестала выходить на связь.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемой и доставили её в центральный отдел полиции. Во время допроса женщина призналась в содеянном. По данным следствия, полученные деньги она потратила на личные нужды.

По факту мошенничества в крупном размере начато досудебное расследование. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — помещение в изолятор временного содержания. Полицейские продолжают выяснять дополнительные обстоятельства дела.