Аферист из Астаны завладел деньгами 17 паломников 

В столице осужден мужчина, воспользовавшийся религиозными чувствами граждан. Под видом организатора паломничества обманным путем завладел более 7,4 млн тенге граждан за несуществующие авиабилеты и гостиницы, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в генпрокуратуре, жертвами мошенника стали 17 человек из разных регионов страны, в том числе семьи, планировавшие отправить на умру пожилых родителей.

Подсудимый признал свою вину в совершении мошенничества в крупном размере и возместил ущерб потерпевшим.

Приговором суда мошеннику назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с установлением пробационногоконтроля.

Прокуратура предупреждает: по вопросам получения услуг, связанных с паломничеством, необходимо обращаться в лицензированные турагентства. Перевод денежных средств не проверенным лицам, даже представляющимися организаторами хаджа, влекут риск столкновения с мошенниками.

