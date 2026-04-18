Аферист из Астаны завладел деньгами 17 паломников
Священный путь обернулся мошенничеством.
Сегодня 2026, 13:32
Сегодня 2026, 13:32Сегодня 2026, 13:32
133Фото: Pixabay.com
В столице осужден мужчина, воспользовавшийся религиозными чувствами граждан. Под видом организатора паломничества обманным путем завладел более 7,4 млн тенге граждан за несуществующие авиабилеты и гостиницы, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в генпрокуратуре, жертвами мошенника стали 17 человек из разных регионов страны, в том числе семьи, планировавшие отправить на умру пожилых родителей.
Подсудимый признал свою вину в совершении мошенничества в крупном размере и возместил ущерб потерпевшим.
Приговором суда мошеннику назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с установлением пробационногоконтроля.
Прокуратура предупреждает: по вопросам получения услуг, связанных с паломничеством, необходимо обращаться в лицензированные турагентства. Перевод денежных средств не проверенным лицам, даже представляющимися организаторами хаджа, влекут риск столкновения с мошенниками.
