Министерство внутренних дел Казахстана усиливает меры по обеспечению неотвратимости наказания: в мае текущего года были установлены местонахождение и задержаны более 140 человек, находившихся в розыске, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Восемь из них скрывались за пределами страны, однако и это не стало для полиции препятствием.

Одно из громких задержаний произошло в Алматы - там поймали двоих жителей Туркестанской области, подозреваемых в вымогательстве. По версии следствия, мужчины с применением насилия добились от жителя Арысского района передачи более 3,4 миллиона тенге и автомобиля.

Ещё одно громкое дело раскрыли при международном содействии. В столице Узбекистана, Ташкенте, был задержан 22-летний житель Тараза. Молодой человек в конце 2022 года обманным путём завладел четырьмя автомобилями на сумму свыше 24 миллионов тенге, после чего перепродал их третьим лицам. Его удалось найти благодаря взаимодействию казахстанской и узбекистанской полиции.

МВД подчёркивает: работа по розыску преступников и обеспечению общественной безопасности ведётся на постоянной основе и находится под особым контролем. Ведомство продолжает активные действия как внутри страны, так и за её пределами, доказывая, что уйти от ответственности — практически невозможно.