В Астане разыгралась по-настоящему драматичная история: 35-летняя женщина лишилась не только сбережений, но и собственной квартиры — всё из-за одного телефонного звонка от якобы "сотрудника банка", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Мошенник позвонил женщине и убедительно представился специалистом кредитного отдела. Он заявил, что ее залоговое жилье пытаются "отжать" злоумышленники и, чтобы защитить имущество, срочно нужно продлить договор и... продать квартиру. Под нажимом "банковского эксперта" потерпевшая согласилась. Позже мужчина вновь вышел на связь, уверив, что для полного "спасения" жилья нужно погасить ипотеку — и потребовал перевести крупную сумму.

Получив 11 миллионов тенге, аферист исчез. Телефон замолчал. Женщина поняла, что попалась на крючок и обратилась в полицию.

Сотрудники криминальной полиции провели оперативные действия и задержали 21-летнего иностранного гражданина. Тот признался в содеянном. Более того, выяснилось, что он причастен к другому мошенничеству - с ущербом около 60 миллионов тенге.

По делу возбуждено уголовное производство. Подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается.

Полиция настоятельно призывает граждан сохранять бдительность: не передавайте личные и финансовые данные незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов. При малейших подозрениях — звоните по номеру 102.