В столице вынесен приговор мужчине, который обманул 16 граждан, обещая помочь с оформлением льготных кредитов, передает BAQ.KZ.

Злоумышленник уверял доверчивых людей, что способен организовать получение выгодных займов в течение месяца, за что требовал предварительную оплату. Граждане переводили ему значительные суммы, рассчитывая на помощь.

Общая сумма ущерба превысила 4 млн тенге. В отдельных случаях он представлялся работником национальной компании и предлагал оформить кредит на особых условиях, оценивая свои услуги в 100 тысяч тенге. Однако никакого содействия в действительности не оказывал.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к четырём годам лишения свободы. В пользу потерпевших взыскан причинённый материальный ущерб. Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура призывает граждан проявлять бдительность, не доверять обещаниям неизвестных лиц и обязательно проверять любую информацию о льготах и кредитных программах через официальные источники.