В Алматы завершено расследование громкого дела о коррупции в АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро». Руководство этих компаний подозревается в злоупотреблении полномочиями и получении взяток, передает BAQ.kz со ссылкой на АФМ.

ЦРТР — единственный государственный оператор данных о доходах граждан, без которых банки и кредитные бюро не могут оценивать платежеспособность заемщиков. Доступ к этим данным — ключ к работе всего кредитного рынка, и легальной альтернативы просто нет.

Выяснилось, что 2020 году бывший президент ЦРТР Д.Р. Аргандыков заключил тайное соглашение с гендиректором ПКБ Р.Ж. Омаровым. Оно позволяло ПКБ получать на 5% больше дохода: если ГКБ оставалась с 30% прибыли, ПКБ получала уже 35%. ЦРТР теряла часть собственных доходов — с 70% до 65%.

Когда новым президентом ЦРТР в 2025 году стал А. Сарбасов, условия схемы остались без изменений.

Следствие выявило хитрую технологическую схему:

ПКБ получало быстрый и беспрепятственный доступ к информации,

ГКБ сталкивалось с задержками из-за внедренного вредоносного ПО.

В итоге государству был нанесен ущерб свыше 2 млрд тенге.

В июне 2025 года Аргандыков и Омаров были задержаны при передаче очередной взятки 75 тысяч долларов США президенту ЦРТР, чтобы сохранить незаконную схему.

Суд арестовал их имущество и ценные бумаги на сумму более 1 млрд тенге. Материалы дела уже переданы для ознакомления следователями.