В Северо-Казахстанской области полицейские и охранники торговых центров за одну неделю предотвратили попытки интернет-мошенничества на сумму более 7 миллионов тенге, передает BAQ.KZ. Как сообщили в полиции, благодаря новой системе реагирования удалось спасти сбережения пожилых людей, которых пытались обмануть по классическим "телефонным" сценариям.

В Петропавловске начал действовать новый алгоритм: в популярных торговых центрах сотрудники полиции и частной охраны дежурят у банкоматов и внимательно наблюдают за пожилыми людьми, которые выглядят растерянными, тревожными или разговаривают по телефону во время операций с деньгами.

В одном из случаев 74-летняя женщина, поверив аферистам, собиралась перевести 500 тысяч тенге на так называемый “зеркальный счёт” — якобы для защиты от несанкционированного кредита. К счастью, в нужный момент вмешался сотрудник полиции и предотвратил перевод.

В другом ТРЦ охранник заметил 75-летнюю пенсионерку, которая получила звонок от якобы “сына”, затем “внука” и спешила выполнить их просьбы о переводе. Полицейские прибыли оперативно и не позволили потерять деньги.

Наибольшую сумму — 1,5 миллиона тенге — уже успела перевести пожилая супружеская пара, ставшая жертвой схемы “на вас оформлен кредит”. Однако благодаря вмешательству правоохранителей удалось остановить перевод ещё 4,5 миллиона и зафиксировать факт мошенничества.

По всем случаям ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Первый заместитель начальника департамента полиции СКО Аскар Мухаметкалиев отметил, что новая схема доказала свою эффективность и в ближайшее время будет доработана и расширена на другие объекты города.