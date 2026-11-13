Щебень с самовольных карьеров: подрядчики в Шымкенте сэкономили на дорогах
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Дороги строили. Карьеры копали сами. Прокуратура Шымкента выяснила, что часть стройматериалов для городских дорог добывали там, где копать было нельзя, предварительный ущерб превысил 100 млн теңге.
Схема простая. В проектно-сметной документации были прописаны конкретные карьеры. Но отдельные подрядчики, как установила проверка, брали щебень и песчано-гравийную смесь на самовольно разработанных участках недр.
Один из таких участков нашли в микрорайоне Достык Каратауского района.
Зачем? По предварительным данным, нелегальные карьеры позволяли заметно сэкономить на покупке и перевозке материалов, а разница оседала в карманах подрядчиков как дополнительная прибыль.
Масштаб тоже немаленький. Стройматериалы на дорожные объекты города возили примерно 20–25 грузовиков.
2 ноября прокуратура Каратауского района зарегистрировала уголовное дело по части 2 статьи 334 УК РК о самовольном пользовании недрами. Идет досудебное расследование.
И это, похоже, не финал. Проверки в дорожном строительстве продолжаются, сообщили в прокуратуре Шымкента.
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