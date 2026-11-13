Щебень с самовольных карьеров: подрядчики в Шымкенте сэкономили на дорогах

Дороги строили. Карьеры копали сами. Прокуратура Шымкента выяснила, что часть стройматериалов для городских дорог добывали там, где копать было нельзя, предварительный ущерб превысил 100 млн теңге.

Схема простая. В проектно-сметной документации были прописаны конкретные карьеры. Но отдельные подрядчики, как установила проверка, брали щебень и песчано-гравийную смесь на самовольно разработанных участках недр.

Один из таких участков нашли в микрорайоне Достык Каратауского района.

Зачем? По предварительным данным, нелегальные карьеры позволяли заметно сэкономить на покупке и перевозке материалов, а разница оседала в карманах подрядчиков как дополнительная прибыль.

Масштаб тоже немаленький. Стройматериалы на дорожные объекты города возили примерно 20–25 грузовиков.

2 ноября прокуратура Каратауского района зарегистрировала уголовное дело по части 2 статьи 334 УК РК о самовольном пользовании недрами. Идет досудебное расследование.

И это, похоже, не финал. Проверки в дорожном строительстве продолжаются, сообщили в прокуратуре Шымкента.