Токаев потребовал навести порядок в КТЖ и ускорить развитие транзита
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Президент Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике работу национальной компании «Қазақстан темір жолы» (КТЖ). Глава государства потребовал повысить её прибыльность, сократить неэффективные процессы и ускорить цифровизацию, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Об этом Президент заявил на оперативном совещании Совета Безопасности, посвящённом развитию транспортной отрасли и международных транзитных маршрутов.
Токаев отметил, что мировая транспортно-логистическая система стремительно меняется и Казахстану необходимо активнее бороться за международные грузопотоки.
По его словам, одного выгодного географического положения для этого недостаточно. Конкурентоспособность транспортных маршрутов зависит прежде всего от скорости доставки, предсказуемости перевозок, привлекательных тарифов и надёжности инфраструктуры.
Президент поручил увеличить пропускную способность транзитных маршрутов, развивать морские перевозки и создавать более благоприятные условия для отечественных авиакомпаний.
Отдельное внимание уделили проблемам на границе. Токаев потребовал совершенствовать таможенные процедуры, расширять логистические центры и устранять инфраструктурные ограничения, из-за которых грузы задерживаются в пути.
Все процессы в транспортной отрасли необходимо последовательно переводить в цифровой формат.
На совещании также обсудили условия работы инвесторов и логистических компаний. Президент подчеркнул необходимость соблюдения принципа «Закон и Порядок».
В этом контексте он прокомментировал задержание руководителей фонда «Самрук-Қазына» и КТЖ.
По итогам совещания государственные органы и профильные организации получили поручения по развитию транзитного потенциала Казахстана. Контролировать их исполнение будет Аппарат Совета Безопасности.
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