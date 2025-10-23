Аферу с "выгодными инвестициями" раскрыли в Акмолинской области
Две женщины потеряли свыше 10 миллионов тенге из-за интернет-мошенников
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Сандыктауском районе две местные жительницы стали жертвами мошенников, которые представились сотрудниками финансово-брокерской компании "Industrial-Trading", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Злоумышленники связались с женщинами по телефону, обещая быстрый и выгодный доход от инвестиций. Для убедительности они показали фиктивный личный кабинет с "начисленной прибылью". Поддавшись на уговоры, женщины оформили несколько банковских кредитов и перевели мошенникам более 10 миллионов тенге. После получения денег злоумышленники перестали выходить на связь.
По факту мошенничества начато досудебное расследование, ведутся поиски подозреваемых. Полицейские призывают быть осторожными и проверять любые инвестиционные предложения через официальные и лицензированные источники.
Самое читаемое
- Минимальная зарплата в Казахстане должна быть не ниже 150 тысяч тенге — депутат
- 20 казахстанских университетов вошли в глобальный рейтинг QS
- В Алматы горит административное здание
- Акимат Костаная срочно ищет будущих владельцев домов и коттеджей в новом микрорайоне
- В Актюбинской области введено временное ограничение движения на трассе "РФ–КНР"