Афганистан будет поставлять сельскохозяйственную продукцию в «Small» и «Magnum»

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин в ходе визита в Кабул провел переговоры с Премьер-министром Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом и заместителем Премьер-министра Абдулом Гани Барадаром. Стороны обсудили широкий круг вопросов гуманитарного, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Встреча Серика Жумангарина с Премьер-министром Афганистана состоялась впервые за последние четыре года активного развития гуманитарных и деловых связей между двумя странами. Мохаммад Хасан Ахунд тепло приветствовал казахстанскую делегацию и выразил признательность Президенту Казахстана за последовательную поддержку афганского народа.

Помимо регулярных поставок гуманитарной помощи Казахстан оказывает содействие Афганистану в подготовке кадров, предоставляя образовательные гранты для обучения афганских студентов в казахстанских вузах, оказывает медицинскую помощь жителям страны и в повышении квалификации специалистов.

Отдельное внимание на переговорах было уделено перспективам сотрудничества в горно-металлургическом комплексе.

Казахстан занимает ключевую позицию в горно-металлургической отрасли Центральной Азии как промышленный и технологический центр, обладая компетенцией по переработке цветных, черных, редких и драгоценных металлов. Наша страна входит в тройку стран мира, обладающих компетенциями по переработке технического аквамарина. В этой связи казахстанские компании проявляют интерес к участию в освоении месторождений полезных ископаемых и реализации промышленных проектов в Афганистане. В частности, на встрече с зампремьера Афганистана казахстанская сторона подняла вопрос о решении вопроса по вывозу этого минерала из Афганистана для переработки в Казахстане.

Также в октябре прошлого года специалисты компании «Тау-Кен Самрук» посетили провинцию Бамиан, где провели отбор проб на месторождении цинка Пами-Какрак. Последующий химический анализ, выполненный специалистами компании «Казцинк», подтвердил принципиальную возможность переработки данной руды на казахстанских предприятиях.

«Мы заинтересованы в поставках цинковой руды из Афганистана. Казахстанские предприятия обладают необходимыми компетенциями в области технологического обновления производств, инжиниринга, поставки оборудования и сопровождения пусконаладочных работ», — подчеркнул Серик Жумангарин.

Отдельным направлением станет участие ERG в разведке и развитии хромовых месторождений. Обладая крупнейшей в мире ресурсной базой хромовой руды и являясь мировым лидером в производстве феррохрома, ERG рассматривает возможность применения своего опыта, отраслевой экспертизы и технологических решений в рамках достигнутых договоренностей.

На встрече с Абдулом Гани Барадаром стороны предметно обсудили развитие транспортно-логистического сотрудничества.

Было отмечено, что Казахстан завершает строительство железнодорожного участка Хафт – Герат и заинтересован в дальнейшем участии в инфраструктурных проектах на территории Афганистана.

«Мы поддерживаем реализацию Трансафганского транспортного коридора Central Asia – South Asia (CASA), который способен обеспечить перевозку до 10 млн тонн грузов в направлении пакистанских портов Карачи и Гвадар. Кроме того, мы готовы совместно с узбекскими и туркменскими партнерами участвовать в строительстве железных дорог через Мазари-Шариф и Тургунди на Герат», — подчеркнул Серик Жумангарин.

Отдельным вопросом переговоров стало расширение взаимной торговли.

Стороны подтвердили договоренности о поставках афганской сельскохозяйственной продукции в крупнейшие торговые сети Казахстана — «Small» и «Magnum». Казахстан первым среди стран региона предложил Афганистану практический механизм продвижения продукции через национальные торговые сети.

В первую очередь речь идет о поставках гранатов, винограда, абрикосов, слив, арбузов, дынь, ранних овощей, орехов и другой плодоовощной продукции.

Также казахстанская сторона информировала об увеличении поставок муки в Афганистан, в частности, в Герат.

По итогам переговоров стороны обсудили существующие барьеры, препятствующие реализации достигнутых договоренностей, в частности, в финансовой сфере для взаимных расчетов. выработали конкретные меры по их устранению. Подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в сферах торговли, транспорта, промышленности, телекоммуникаций и гуманитарного взаимодействия.