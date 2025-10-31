Афганистан и Пакистан при посредничестве Турции и Катара достигли соглашения о продолжении режима прекращения огня, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции по итогам серии переговоров, состоявшихся в Стамбуле.

Как уточняется, с 25 по 30 октября 2025 года в турецком мегаполисе прошли встречи с участием представителей Афганистана, Пакистана, Турции и Катара. Основной целью переговоров было укрепление режима прекращения огня, ранее согласованного 18–19 октября в Дохе. Посредниками вновь выступили Анкара и Доха, которые активно содействовали налаживанию диалога между сторонами.

По итогам переговоров участники подтвердили приверженность соблюдению режима прекращения огня и договорились о дальнейшем развитии мирного процесса. На 6 ноября в Стамбуле запланирована встреча высокого уровня, где стороны намерены утвердить дополнительные принципы реализации договорённостей.

В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства отмечается, что стороны также согласовали создание механизма мониторинга и верификации. Этот инструмент призван обеспечить прозрачность выполнения соглашений и предусмотреть меры ответственности в отношении стороны, нарушающей перемирие.

Турция и Катар, выступившие ключевыми посредниками, высоко оценили вклад Афганистана и Пакистана в переговорный процесс. Анкара и Доха подтвердили готовность и впредь поддерживать усилия, направленные на укрепление мира и стабильности в регионе.

Ранее, после пограничных столкновений между Афганистаном и Пакистаном, 15 октября стороны объявили 48-часовое прекращение огня. Соглашение впоследствии было продлено до завершения переговоров в Дохе, что позволило предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Новое соглашение в Стамбуле стало очередным шагом на пути к долгосрочному урегулированию напряжённости между двумя странами и укреплению региональной безопасности.