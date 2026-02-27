Представители движения Талибан заявили о начале «широкомасштабной наступательной операции» против Пакистана, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

По их словам, это ответ на авиаудары, нанесенные пакистанской стороной.

Афганские вооруженные формирования сообщили об атаках на пакистанские блокпосты и утверждают, что 15 из них захвачены. Также заявлено об отсутствии потерь с афганской стороны. Официальных комментариев из Пакистан на данный момент не поступало.

В Кабул заявили, что операция стала ответом на авиаудары, нанесенные в ночь на воскресенье по провинциям Нангархар и Пактика.

По данным Миссия ООН в Афганистане, в результате ударов погибли не менее 13 мирных жителей. Афганские власти сообщают о 18 погибших. В Исламабад ранее заявляли о ликвидации более 80 боевиков, назвав удары ответом на серию терактов на территории страны.

Пакистанские власти обвиняют «Талибан» в том, что движение не препятствует переправке боевиков через границу. Афганская сторона эти обвинения отвергает.