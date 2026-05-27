Самолет Ан-2 потерпел крушение в Павлодарской области: есть погибший

В Павлодарской области вблизи села Железинка потерпел крушение самолет Ан-2. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

По предварительной информации, воздушное судно выполняло авиационно-химические работы. Самолет, эксплуатируемый объединением «ЭЛИСА», предположительно задел линии электропередачи, после чего произошло крушение.

На борту находились два человека. Один из них погиб на месте происшествия. Второго пилота сотрудники ДЧС извлекли из самолета, пострадавший находился в сознании.

В Министерстве транспорта сообщили, что расследованием авиационного происшествия займется Департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте.