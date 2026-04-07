В Кабуле прошла встреча представителей Афганистана и стран Центральной Азии, включая Казахстан, в рамках так называемого «конструктивного диалога», передает BAQ.kz со ссылкой на Kuwait Times.

Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что страна ставит цель увеличить товарооборот со странами Центральной Азии до 10 миллиардов долларов в течение ближайших 3-4 лет.

По словам Муттаки, торговля с центральноазиатскими соседями к северу от Афганистана в 2025 году составила около 2,7 миллиарда долларов.

Он изложил новую торговую стратегию на встрече в Кабуле в рамках «конструктивного диалога» с представителями Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

Встреча была посвящена политическим и экономическим вопросам, безопасности, региональному сотрудничеству, а также расширению транзитных маршрутов.

Муттаки отметил, что Афганистан стремится использовать свое «геоэкономическое положение» для связи Центральной Азии с Южной и Западной Азией.

Особое значение придается реализации проекта газопровода TAPI; на текущий момент в афганском Герате уже проложено порядка 25 километров труб. Несмотря на настороженность инвесторов из-за банковских санкций, Кабул стремится к интеграции в мировую торговую систему. Для государств Центральной Азии, запертых внутри континента, афганский транзит становится критически важным альтернативным выходом к морским портам, особенно на фоне логистических сложностей на северном направлении.

Афганистан уже несколько месяцев находится в состоянии конфликта со своим восточным соседом Пакистаном и сталкивается с серьезным гуманитарным кризисом, в связи с чем ищет альтернативных партнеров. Страна имеет общую границу протяженностью 2329 километров с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

Напомним, в октябре 2025 г. Казахстан и Афганистан подписали соглашения на 303 млн долларов.