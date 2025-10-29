В Шымкенте завершился Казахстанско-Афганский бизнес-форум, на котором было подписано 15 соглашений и меморандумов на общую сумму 303 миллиона долларов, передаёт BAQ.KZ.

Форум прошёл при поддержке правительства Казахстана. Открывая его, заместитель премьер-министра Серик Жумангарин подчеркнул, что Казахстан и Афганистан являются важными торговыми партнёрами в регионе.

"Несмотря на вызовы, мы уверены, что двусторонняя торговля будет развиваться. Наша цель — не только сохранить текущие объёмы, но и расширить ассортимент экспортируемых товаров", — отметил генеральный директор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров.

С приветственными речами также выступили министр коммерции и индустрии Афганистана Нуриддин Азизи и специальный представитель президента Казахстана по Афганистану Еркин Тукумов.

Одним из ключевых итогов форума стало подписание меморандума о сотрудничестве между Центром развития торговой политики QazTrade и Shymkent Invest – Front Office, что, по мнению участников, откроет новые перспективы для привлечения инвестиций и укрепления экспортных связей.

Кроме того, QazTrade и афганская корпорация Gazanfar договорились о создании партнёрского офиса в Мазари-Шарифе, который станет центром координации торговых проектов между странами.

По данным QazTrade, товарооборот между Казахстаном и Афганистаном в 2024 году составил $545,2 млн, увеличившись за счёт экспорта проката стали, грузовых автомобилей и сахара.