Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск двух иностранных граждан, подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

В розыск объявлены:

Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин США;

Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.

Суд санкционировал в отношении них заочную меру пресечения — содержание под стражей.

По данным следствия, Дружинскы и Левкович выполняли функции координаторов онлайн-казино под брендами "PIN-UP" и "PINCO". Они подбирали пособников, взаимодействовали с платёжными организациями и банками второго уровня, а также участвовали в создании платёжной инфраструктуры, обеспечивавшей приём и вывод денежных средств.

Для маскировки деятельности было создано юридическое лицо — ТОО "Бонами", получившее государственную лицензию на букмекерскую деятельность под брендом "PIN-UP.KZ". Для финансового сопровождения использовалась сеть платёжных компаний, включая ТОО "Gold Pay", ТОО "Cyber Pay" и ТОО "Pinnacle Financial Solutions".

Денежные средства от клиентов аккумулировались на транзитных счетах и конвертировались в криптовалюту через аффилированные компании с лицензиями на электронные деньги.

Агентство просит всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам дежурной части: +7 7172 70 84 78.