Казахстан обыграл Литву на чемпионате мира по хоккею

Сборная Казахстана стартовала на чемпионате мира в Первом дивизионе с непростой, но уверенной победы над Литвой — 4:1, передает BAQ.kz со ссылкой на Sports.kz.

Начало матча получилось неожиданным: уже на второй минуте казахстанцы пропустили шайбу. Однако дальше игра постепенно перешла под их контроль, хотя сравнять счёт удалось только в середине встречи — отличился Кирилл Савицкий.

Перелом наступил в третьем периоде. Сначала Артур Гатиятов вывел команду вперёд, а затем Казахстан дожал соперника в концовке: Семён Симонов и Фёдор Хорошев поставили точку в матче, оформив итоговые 4:1.

Команда Талгата Жайлауова начала турнир в таком составе: Шутов (Бояркин) — Михайлов-Данияр, Старченко-Шестаков-Гатиятов; Бекетаев-Хорошев, Савицкий-Омирбеков-Кайыржан; Никитин-Бреус, Симонов-Логвин-Ляпунов; Оразов-Гайтамиров, Асетов-Шайхмедденов-Муратов.

Уже завтра в 15:30 Казахстан проведёт второй матч турнира против Японии.

Отметим, что задача команды — попасть в топ-2, чтобы пробиться в элитный дивизион чемпионата мира.