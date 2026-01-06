За указанное содействие подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств, передает BAQ.KZ со ссылкой на АФМ.



В преступной схеме задействованы 42 стоматологические клиники. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге.

- На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество, а также открыли новые стоматологические клиники, оформив их с целью сокрытия на третьих лиц. Одиннадцать подозреваемых помещены под стражу сроком на 2 месяца, в отношении троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - говорится в сообщении АФМ.

Кроме того, за систематические незаконные вознаграждения врачи медицинских учреждений выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий, общая сумма полученных средств от подозреваемых составила 30 млн тенге.

По данным фактам начат ряд досудебных расследований.

При этом в АФМ подчеркнули, что граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования.



В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.