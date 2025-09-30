АФМ ликвидировало крупнейший криптообменник для наркоторговцев
Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о пресечении деятельности крупного криптосервиса "RAKS exchange", который использовался для отмывания доходов от интернет-мошенничества и наркоторговли, передаёт BAQ.KZ.
По данным ведомства, сервис сотрудничал с 20 крупнейшими "Darknet"-маркетами с совокупной аудиторией свыше 5 млн пользователей и пользовался высокой репутацией в преступной среде.
В течение последних трёх лет через криптообменник отмывались доходы более 200 наркошопов Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот составил свыше 224 млн долларов США.
В ходе крипторасследования проанализировано более 4 тыс. криптокошельков. В результате заблокировано 67 кошельков, заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT (эквивалент 5,2 млрд тенге).
На данный момент деятельность "RAKS exchange" полностью прекращена: удалены аккаунты в соцсетях, остановлена работа клиентской поддержки, на профильных форумах в Darknet зафиксированы жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств.
В АФМ отметили, что нанесён серьёзный удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, что дестабилизировало логистику поставок и снизило обороты нелегальных площадок. Работа по выявлению и привлечению к ответственности организаторов сервиса продолжается.
