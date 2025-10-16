Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) зарегистрировало уголовное дело в отношении блогеров Жанабыловых по статье 214 часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Незаконная предпринимательская деятельность"). Об этом сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов на брифинге в Сенате, передаёт BAQ.KZ.

"В отношении Жанабылова материалы поступили в Агентство. Зарегистрировано уголовное дело по статье 214 часть 1 УК РК. В настоящий момент дело находится на стадии расследования", — заявил Елемесов.

Он отметил, что следствие находится на ранней стадии, поэтому говорить о суммах, фигурирующих в деле, пока рано.

"Нет, пока в данный момент расследование только началось", — уточнил представитель АФМ.

По словам Елемесова, расследование может занять около двух месяцев.

"Сказать о сроках сейчас сложно, но, думаю, примерно в двухмесячный срок мы уложимся", — добавил Елемесов.

Он также пояснил, что уголовное разбирательство могло бы и не начаться, если бы блогеры сотрудничали с уполномоченными органами на этапе административного производства.